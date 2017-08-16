Реальные доходы белорусов продолжают падать. В первом полугодии этот показатель снизился на 0,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.

Реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года, напоминает TUT.BY.

«Не поверю, пока не увижу пустые дороги и заколоченные досками (именно досками) гипермаркеты» - засомневался один из участников дискуссии на площадке talks.by.

«Гипермаркеты есть даже в КНДР. В них продают пластмассовые ведерки, лопаты, серпы, консервы типа «Волна», воду из крана в бутылках и кукурузную палочку в одни руки. Так что - не увидите», - возразили ему.

«В Австрии нет очередей в магазинах, а в Венесуэле - давка за товарами. И что, из этого следует, что австрийцы - нищеброды?» - удивился другой пользователь.

«Мистика какая-то. День ото дня правительство рассказывает, как растут и колосятся получки белорусов, а на поверку - шиш на постном масле», - с иронией заметил еще один форумчанин.