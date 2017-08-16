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16.08.2017
«Чиновники Минобразования превратили белорусов в лохов, которые платят трижды за одну и ту же услугу»

Как спасти белорусскую школу: 10 советов от известного экономиста.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в Фейсбуке предлагает рецепт по искоренению педофобии и гуманизации системы среднего образования в Беларуси.

Педофобией экономист называет массовое унижение женщин с низким доходом (86% учителей средней школы Беларуси – это представительницы прекрасного пола), упавшим ниже плинтуса социальным статусом, хронической нехваткой внимания, уважения и удовлетворения.

– Это война против своей страны, угроза национальной безопасности и прямой путь к разложению и деградации человеческого капитала. Это педофобия – ненависть к учителям в исполнении VIP-номенклатурных начальников. Этим занимается Министерство образования под патронажем Совета Министров и при периодических взбучках Александра Лукашенко, - считает Ярослав Романчук.

Он обращает внимание на то, что «чиновники Минобразования превратили белорусов в лохов, которые платят трижды за одну и ту же услугу: первый раз – когда мы платим налоги для получения конституционно бесплатных услуг, второй – когда платим репетиторам, даём деньги на функционирование школы, третий – когда приходим на работу с корочками и близкими к нулевым знаниями в той сфере, к которой нас учили пять лет в университете».

Для спасения средней школы экономист предлагает:

1) Ликвидировать Министерство образования, всю вертикаль контроля и удушения начальной и средней школы (районо, гороно, облоно).

2) Каждая школа превращается в ОАО, в котором: 25% акций передаётся учителям, 25% акций – родителям, 25% - местной власти (исполкому), 25% - местным жителям (структурам гражданского общества, бизнес-союзам, меценатам и т.д.).

3) Родители каждого ученика получают ваучер, за которым стоят деньги из бюджета. Родители голосуют рублём, а у школ включается мощная мотивация стать качественными производителями образовательных услуг. Каждый год каждая школа получает из бюджета определённую сумму денег на ремонт и техническую модернизацию. Ваучеры рассчитываются исходя из средней зарплаты в школе в размере $ 700 – 800.

4) Каждая школа сама определяет время учёбы, учебники, программу, нагрузку, формат организации учебного процесса, дресс-код, нормы поведения, уровень оплаты труда, премиальные, организацию питания и т.д.;

5) Каждая школа получает право оказывать коммерческие услуги населению, а выручка идёт на счёт школы, расходуется по решению Совета школы. В этом высшем органе должны быть представлены все акционеры, а также ученики. Детальный, постатейный бюджет каждой школы обязательно должен быть в открытом доступе.

6) Вводится стандарт проверки качества среднего образования по методологии Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA);

7) Единым обязательным государственным тестом является тест по окончании средней школы. Он отражает набор знаний, который необходим для поступления в классические университеты стран ОЭСР.

8) Предоставляется право безлицензионного (уведомительного) открытия начальных, средних школ представителями разных конфессий, профессиональных групп и частными лицами. Разрешается открытие филиалов иностранных учебных заведений.

9) Родители получают право обучение на дому (homeschooling) при свободном выборе формата обучения, при получении денежных ресурсов от государства в объёме, предусмотренных ваучером.

10) Государство финансирует написание учебников, пособий, дидактических материалов на открытой конкурсной основе среди авторских коллективов, институтов и частных организаций. Свобода написания учебников идёт в паре с тем, что каждая школа на конкурсной основе самостоятельно решает, какими учебниками пользоваться.

Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу

 
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