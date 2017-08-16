До 8 лет колонии с конфискацией: вынесен приговор топ-менеджерам застройщика «Сквич»

16 августа в суде Фрунзенского района Минска огласили приговор топ-менеджерам застройщика «Сквич» за преступления, совершенные ими в ходе строительства многоэтажных жилых домов в столице.

Виктор Павлов и Павел Павлов приговорены к 8 и 4 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества.

В клетке — Павел Павлов. Фото TUT.BY

Управляющий компанией ООО «Футбольный клуб «Сквич» Виктор Павлов признан виновным по ч.4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями). Он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. У него будет конфисковано имущество. Его сын Павел Павлов признан виновным по ч.3 ст. 424 УК и приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Руководство ФК «Сквич» обвиняется в совершении преступлений при строительстве жилых домов и других объектов недвижимости в столице. По информации следствия, управляющий был задержан в начале прошлого года по делу о неправомерном использовании средств дольщиков жилого дома в одном из столичных микрорайонов.

Было установлено, что управляющий ООО на протяжении четырех лет использовал деньги дольщиков на хозяйственные нужды, не связанные с возведением многоквартирного жилого дома. Нецелевое расходование денежных средств дольщиков существенно затянуло сроки строительства объекта.

Кроме того, несмотря на неудовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, управляющему выплачивались вознаграждения, сумма которых составила свыше 1 млрд неденоминированных рублей. Помимо денег, ему в качестве вознаграждения были переданы три жилых помещения в построенном многоквартирном доме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском городском суде в установленном законодательством порядке.