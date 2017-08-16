В отношении должностных лиц Оршанского райпо возбуждено 13 уголовных дел

Основанием стало умышленное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившим в законную силу постановлениям суда.

Об этом сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля области.

По итогам проверки выяснилось, что в ряде магазинов отсутствовали в продаже товары первой необходимости: кисломолочная продукция, яйца, макароны отечественных производителей, кофе, мыло хозяйственное и ряд других товаров.

Прием наличных денежных средств и использование поступившей в кассу выручки осуществлялись с нарушением установленного порядка.

Также при закупке у населения лома и отходов черных металлов заготовителем вторичного сырья в соответствующих ведомостях указывались ложные сведения о сдатчиках. Металлолом, принадлежащий юридическому лицу, принимался как от физического лица, что повлекло излишнюю выплату денежных средств.

Имели место нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и искажения данных государственной статотчетности. Неоднократно допускалось наличие просроченной задолженности за поставленные алкогольные напитки.

При этом руководством Оршанского райпо постановления экономических судов о взыскании кредиторской задолженности при имевшейся возможности не исполнялись.