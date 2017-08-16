Российский министр Улюкаев шутит на скамье подсудимых

16 августа в Москве начался суд над бывшим российским министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняющемся в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, который считается «правой рукой» Владимира Путина.

Фото Дмитрия Коротаева, Коммерсантъ

Процесс с самого начала напоминает театр абсурда. Прокурор заявил, что Улюкаев требовал 2 миллиона долларов лично у Сечина в Гоа во время саммита БРИКС осенью 2016 года за подписание документов, связанных с покупкой «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».

Бывший министр вину не признает. Он назвал случившееся гнусной провокацией.

Слушания продолжались 50 минут, после чего судья отложил процесс до 1 сентября.

Общаясь с журналистами, Улюкаев продемонстрировал, что, находясь под следствием, не утратил чувства юмора: «Я похудел на 14 килограмм, спасибо за это нашему правосудию». А на вопрос, как он оценивает экономическую ситуацию в стране, экс-министр ответил: «Отлично, но не безнадежно».

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