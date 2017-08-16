Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя ночью

Минздрав предлагает ограничить время продажи алкоголя, в том числе и пива, по всей стране и реализовывать его только с 9 утра до 23 часов вечера.

После этого времени его могут продавать только в кафе и ресторанах, сообщает TUT.BY со ссылкой на слова главного нарколога Минздрава Ивана Коноразова.

Над проектом нормативно-правового акта в числе прочих работают МВД и МАРТ. Минздрав свои предложения внес еще в апреле этого года.

— Мы вместе с МВД отслеживали статистическую информацию. Есть четкая доказательная база, что в большей степени преступления ночью и поздним вечером связаны с употреблением алкоголя. Их совершают уже подвыпившие люди, — объясняет Иван Коноразов.