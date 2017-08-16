Главе Центра противодействия коррупции Украины грозит тюрьма: он ударил человека

В Москве начался суд над экс-министром Улюкаевым: его обвиняют в вымогательстве взятки у «Роснефти». В Латвии обеспокоены учениями России и Беларуси. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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