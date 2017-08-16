Как армия Беларуси смотрится на фоне соседей
Сравнение с соседями подтверждает: Беларусь более милитаризована, чем большинство из них.
Александр Лукашенко считает белорусскую армию огромной для страны.
— Численность нашей армии сегодня — 75 тысяч человек. Мы опускаемся постепенно к 55 тысячам, — сказал он в недавнем выпуске программы «Формула власти» на канале «Россия 24».
По имеющимся данным, в белорусской армии служит на 10 тысяч человек меньше, чем сказал Александр Лукашенко. Но сравнение с соседями подтверждает: Беларусь более милитаризована, чем большинство из них.
В армиях России, Украины и Беларуси мы разделили гражданский и военный персонал.
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