Как армия Беларуси смотрится на фоне соседей

Сравнение с соседями подтверждает: Беларусь более милитаризована, чем большинство из них.

Александр Лукашенко считает белорусскую армию огромной для страны.

— Численность нашей армии сегодня — 75 тысяч человек. Мы опускаемся постепенно к 55 тысячам, — сказал он в недавнем выпуске программы «Формула власти» на канале «Россия 24».

По имеющимся данным, в белорусской армии служит на 10 тысяч человек меньше, чем сказал Александр Лукашенко. Но сравнение с соседями подтверждает: Беларусь более милитаризована, чем большинство из них.

В армиях России, Украины и Беларуси мы разделили гражданский и военный персонал.