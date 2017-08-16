«Обольстительница», которая облила мочой главу Минска

Эдуард Федорович на несколько секунд остолбенел от удивления и обиды. Как можно? Его, мэра, какая-то мерзавка выставила на посмешище перед всем городом.

Средь бела дня прогуливаясь у чиновничьих (!) домов Статской слободы, девица подло облила губернатора Келлера, прошу прощения, уриной! Да, после варшавского восстания сонный Минск превратился в клоаку революционеров. Но не до такой же степени!

«День ото дня они все смелее и дерзостнее», – повторял строки из собственного донесения в Петербург минский губернатор Келлер, вытирая помои с лысины…

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