В Смолевичском районе мальчика на велосипеде насмерть сбила электричка

Смертельное ДТП на железнодорожном переезде произошло 14 августа около 12.24.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз

На пути выехал 14-летний велосипедист – он проигнорировал красный свет и закрытый шлагбаум. Мальчика заметил машинист скоростного электропоезда Орша-Минск.

Несмотря на снижение скорости в населенном пункте и экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.