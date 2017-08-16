«Запад-2017»: что пугает западных экспертов, а что ― нет

Официальный Минск и независимые белорусские эксперты утверждают: никакой опасности для наших соседей и Запада белорусско-российские учения «Запад-2017» не представляют. Но Запад их словам не очень доверяет.

По словам старшего директора программ берлинского Фонда Маршалла «Германия-США» Йорга Форбрига, в Европе хорошо помнят, как под прикрытием учений Россия провела подготовку к аннексии части Грузии и развязыванию конфликта на Донбассе или совершила перевод «Искандеров» в Калининградскую область.

Йорг Форбриг: «В случае с Беларусью мы можем только спекулировать: будет ли Россия использовать эти учения с какими-то своими целями или нет. Но мы не исключаем, что учения могут быть использованы для оказания военного и политического давления на режим Лукашенко. Мы видим, что есть напряжённость в отношениях Беларуси и России, и не исключено, что Кремль захочет решить эту напряжённость с помощью «Запада-2017». Не исключено, что с помощью этих учений Россия хочет поразить NATO. Они же видят, что NATO рассматривает эти учения как угрозу для стран Балтии. Потому что учения будут проходить и в Беларуси, и в Калининградской области и возникает вопрос польского региона Сувалки, через который идёт связь между странами Балтии и остальным NATO. Ну, и есть вопрос Украины ― что эти учения будут использованы для того, чтобы дальше давить на эту страну, теперь уже с севера».

Йорг Форбриг, фото Змитра Лукашука

Косвенным подтверждением того, что даже официальный Минск настороженно относится к этим учениям, немецкий политолог считает приглашение широкого круга наблюдателей на учения. Такое, говорит Форбриг, происходит впервые. Эксперт советует не терять бдительности из-за того, что в учениях будет участвовать только три тысячи российских военнослужащих.

Йорг Форбриг: «Военный аспект армия ― это только один аспект той новой доктрины, которую проводит сейчас Россия. В этой так называемой «герасимовской доктрине» армия играет частичную роль. Со стороны России используется много разных других мягких технологий агрессии: пропаганда, неформальные группировки и даже организации гражданского общества, дезинформация и так далее. И поэтому в данном случае нужно смотреть не только на солдат, на официальную армию, но и на то, что может произойти в перечисленных сферах. Потому что именно использование этой доктрины и этих технологий мы видели в Украине, в Крыму. И эти стратегии сегодня более правдоподобны, чем прямая военная угроза со стороны России».

Учения «Запад-2017» не несут никакой угрозы безопасности и независимости ни Беларуси, ни любой другой страны, уверен глава российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

Аркадий Мошес: «Я не могу исключать, к примеру, нарушение украинского воздушного пространства во время учений. Такая провокация возможна, чтобы посмотреть, каким будет ответ украинской стороны, но это единственное, что я в этой ситуации считаю возможным. Какие-то провокационные действия в отношении «Сувалковского коридора»... Я не вижу в них смысла. Потому что очевидно, что это привело бы к тому, что западный «военный ответ» стал бы ещё более жёстким. Полагаю, перед этими учениями ставятся те же задачи, которые ставятся и перед любыми другими учениями. Ну, и кроме того, цель военно-политическая ― демонстрация существующих военных возможностей. Но в остальном всё останется в очерченных границах».

Аркадий Мошес, фото Змитра Лукашука

Ну, а если всё же какие-то провокации со стороны России во время учений произойдут, реакция Запада на это будет жёсткой? А вот это вряд ли, разочаровывает Йорг Форбриг.

Йорг Форбриг: «Введение новых санкций в ответ на какие-то провокации России, на мой взгляд, маловероятно. Потому что для этого необходимо решение и Евросоюза, и США. Мы видим, что в США президент крайне не хочет вводить какие-то санкции против России. И в Евросоюзе мы видим, что существует очень сильная оппозиция против любых санкций в отношении России».

Немецкий эксперт предупреждает: даже если в Беларуси будет свой Крым или Донбасс, рассчитывать придётся исключительно на себя.

Йорг Форбриг: «Мы видим на примере Украины, что поддержка со стороны Запада есть, но она ограничивается политической и экономической поддержкой. В Европе очень не хотят поддерживать Украину некими военными ресурсами. Такую же ситуацию мы видели бы и в случае Беларуси».

Несмотря на нормализацию отношений между Минском и Западом, Беларусь и Россия остаются военными союзниками и демонстрируют это всему миру тем же «Западом-2017», успокаивает Аркадий Мошес. Но и предупреждает: одновременно эти учения демонстрируют наличие между Россией и Западом военно-политической напряжённости.