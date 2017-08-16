В Минске нашли авиабомбу
Авиационная бомба обнаружена на улице Ванеева.
Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Бомба была найдена в районе развязки Долгобродская - Ванеева. Работники ГАИ ограничили движение по обеим улицам. На место обнаружения выезжал расчет МЧС.
Как рассказали в пресс-службе внутренних войск, рабочие копали траншею и обнаружили снаряд весом около 100 кг.
- Опасной находкой оказалась бомба ФАБ-100 советского производства. На месте работала саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты извлекли бомбу. Она погружена на спецтранспорт - будет вывезена и утилизирована на полигоне, - рассказал начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев.
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