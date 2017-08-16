В Минске нашли авиабомбу

Авиационная бомба обнаружена на улице Ванеева.

Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Бомба была найдена в районе развязки Долгобродская - Ванеева. Работники ГАИ ограничили движение по обеим улицам. На место обнаружения выезжал расчет МЧС.

Как рассказали в пресс-службе внутренних войск, рабочие копали траншею и обнаружили снаряд весом около 100 кг.

- Опасной находкой оказалась бомба ФАБ-100 советского производства. На месте работала саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск. Специалисты извлекли бомбу. Она погружена на спецтранспорт - будет вывезена и утилизирована на полигоне, - рассказал начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев.