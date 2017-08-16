Стало известно, кто споил Россию (спойлер: не Обама)

Шуткой дня 16 августа стали результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, согласно которым 39% россиян вообще не употребляют алкоголь.

Самый лаконичный и точный комментарий на эту тему – фраза: «Где все эти люди?».

Любопытно откликнулся и бывший руководитель Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко:

«Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39% вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции… Но даже если 3,9% населения россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления».

Онищенко также рассказал, кто привил россиянам тягу к спиртному. Сюрпрпиз-сюрприз: оказалось, что это не экс-президент США Барак Обама, на которого кремлевская пропаганда возлагала все смертные грехи, а… Петр I, который «в рамках государственной политики спаивал нацию». Напомним, что именно этот царь является одним из самых популярных и уважаемых персонажей в российской истории.

Резюме Онищенко отличается редким для этого персонажа здравомыслием: «После 300-летнего запоя России пора отрезветь». Причем не только от алкоголя.