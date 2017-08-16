В США умерла актриса Вера Глаголева

Сообщает источник, близкий к ее семье, пишет «Московский комсомолец».

По информации собеседника издания, причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Напомним, ранее 62-летняя Вера Глаголева выдала свою дочь Анастасию Шубскую замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина. По словам дочери, актриса с удовольствием посещала хоккей и поддерживала команду Овечкина на трибунах.

Также сообщалось, что мать и дочь планировали двумя семьями отпраздновать день рождения Анастасии в ноябре.

Глаголева родилась в Москве в 1956 году. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана».

Вера Глаголева на юбилей раскрыла «секрет молодости» (фото)