Старая заслуга Лукашенко, которая теперь тянет экономику ко дну

За это достижение нынешнего руководителя Беларуси не раз хвалили журналисты, историки и экономисты. Возможно, зря.

Александр Лукашенко никогда не забывает упомянуть, что в начале 90-х именно он спас от развала советское наследие Беларуси. Волевым решением не дал приватизировать БелАЗ, МАЗ и МТЗ, поддержал дотациями сотни убыточных государственных предприятий, запретил банкротить отстающие фабрики и заводы.

В глазах многих белорусов это решение главы государства до сих пор кажется единственно правильным и мудрым. И действительно: разве можно просто отказаться от старой экономики – и на ее месте построить совершенно новую? Более того, сделать это за относительно короткий срок? Да еще и обеспечить людям на этих новых предприятиях высокие зарплаты?

Кажется, что все это из области фантастики. Во всяком случае, на первый взгляд.

Задуматься заставляет свежая статистика известной аудиторской компании Ernst&Young, которая опубликовала исследование о развитии IT-отрасли Беларуси за последние десять лет.

Оказалось, что с 2006 по 2016 год экспорт услуг Парка высоких технологий почти с нуля вырос до миллиарда долларов. То есть, за это время ПВТ вырос в тридцать раз – и стал полезнее для экономики страны, чем МАЗ, БелАЗ и МТЗ.

Кроме того, всего в белорусских IT-компаниях работает уже более 85 тысяч человек, а средняя зарплата резидента парка по итогам прошлого года превысила две тысячи долларов!

Выходит, что в Беларуси, буквально на ровном месте образовалась новая и очень успешная отрасль экономики. Благодаря умным людям, низким налогам у нас появилось маленькое государство в государстве, в котором уже давно не стоит задача сэкономить на еде, выжить или обеспечить всем «по пятьсот».

Остается только гадать, как бы выглядела сейчас Беларусь, если бы вместо вкачивания миллиардов долларов в пресловутое советское наследие, белорусы еще в начале 90-х начали строить новую и по-настоящему успешную страну.