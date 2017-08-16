Владелец такси «Алмаз» частично погасил ущерб государству

Виктор Пузиков уже выплатил одну треть суммы, сообщают Naviny.by. Его подозревают в неуплате налогов на сумму 750 тысяч долларов.

Владелец такси «Алмаз» был задержан в середине июня.

По данным следствия Пузиков получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные деньги, которые не отражал в бухгалтерском учете. Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке сумма неуплаченных налогов составила более 1,4 млн руб.

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