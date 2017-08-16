Путин выдвинул новые обязательства для белорусских НПЗ

Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперегонные заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

– Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать – получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры, – сказал Путин.

Глава РЖД Олег Белозеров проинформировал Путина о ситуации с белорусскими НПЗ. По его словам, они отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры.

– По нефтеналиву мы дали пятидесятипроцентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог, – сказал Белозеров.