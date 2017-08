Президент, Который Изменяет Жене, а также секс и власть других первых лиц

«Через два часа я пошла к нему в номер», — призналась подруга. — «Я никогда в жизни так не делала».

Она, правда, так не делала. И не потому, что боялась подцепить репутацию «шлюхи», а потому, что у нее система – ей надо узнать человека получше и все такое.

— Он был такой умный! — поясняет она. — И от него шла такая сила!

Сила и ум шли от одного известного, ныне беглого миллиардера. Подсказка – он еще жив.

Женщины «любят ушами» (прости, господи) и любят власть. Это их сводит с ума.

Я, видимо, не женщина, – любой человек из власти для меня совершенно анти-сексуален как раз потому, что он из власти. Все, что связано с этой глупой властью кажется мне скучным до вывиха челюсти.

Но власть – фетиш. Мужчина может быть некрасивым, нелепым, странным – власть все это украшает.

Особенно если это не просто кто-то там, а президент. Кульминация мужской карьеры. Он has it all.

При этом большинство президентов категорически несексуальны. Они даже нарочно несексуальны. Только очень немногие могут себе позволить использовать сексуальность для саморекламы. Или просто использовать ее.

Ну да, они ведь женаты.

Правда, ни Миттерану, который жил на две семьи (и еще одной из его любовниц была Франсуаза Саган), ни Шираку, о чьих интрижках знали даже дети это (жена) не мешало.

Кеннеди и Клинтон были довольно молодыми президентами – и не могли выглядеть уж совсем несексуально. После скандала Клинтон стал сексуально озабоченным президентом, что, с одной стороны, его почти уничтожило в разгар скандала, но зато вписало в историю. Президент, Который Изменяет Жене.

Французы окончательно порвали всякие условности – Саркози изменял жене (и она ушла сразу после выборов), у Олланда была герлфренд, а Макрон женат на своей бывшей учительнице (которая любит короткие юбки).

Остальные президенты все такие же зануды, как раньше. Разве что Трамп и Путин кое-как отрабатывают имидж реальных пацанов.

Трамп, став президентом, держит себя в руках – но история помнит, что он перетарабанил весь Манхеттен (ну, или пытался). Хотя с такой прической его, конечно, трудно воспринимать серьезно. Правда, девушки на него все-таки вешались – он долгие годы так или иначе был символом альфа самца (даже образ Мистера Бига из «Секса в Большом Городе» был срисован с него – любовь всей жизни Керри представляют как «молодого Трампа, только красивее»).

Путин тоже войдет в историю как «президент без рубашки». Вообще необычно, что в новейшей России разыгрывали эту карту. В 90ые, если кто не помнит, разговор на тему «дала бы или не дала» Путину был частью светской беседы.

Относительно молодой президент, известный вниманием к женщинам (благодаря, например, книге Елены Трегубовой, которую, как мне кажется, все тогда читали), а потом вот все эти спортивно-эротические снимки, и брутальные манеры… В общем, мне это никогда не было понятно (мужчины и власть фуууу), но некоторым он даже снился. Владимир Путин всячески скрывает личную жизнь – но, во-первых, есть слухи, а, во-вторых, уже и легенды о количестве его подружек.

Ну, и образ папы и дедушки, над которым, как мне кажется, последнее время работали где-то в чертогах администрации президента, не совсем удался – вот же последняя вылазка на Байкал все перечеркнула.

На Байкале господин президент и рыбу ловил, и с аквалангом нырял и снимался с голым торсом во всех ракурсах — чем, собственно, и вдохновил меня на мысли о том, может ли первое лицо продвигать свою маскулинность.

И вот вопрос: а это лучше или хуже, если президент такой вот… с сексуальными мачо претензиями?

Мне лично не нравится все это сияющее семейное лицемерие – все равно никто в него не верит. Мне ближе «французская система» — честно, открыто, с намеком «личная жизнь не влияет на работу». Может, она и влияет, но мы этого не узнаем – потому что обычно все это слишком глубоко спрятано. Может, Обама больше других изменяет Мишель – просто не попадался. Тайгера Вудса ведь тоже не сразу схватили за задницу. Он многие годы изображал праведного семьянина.

При том, что сексуальность власти для меня – загадка, но мне почему-то приятно знать, что они тоже люди, которые интересуются еще чем-то кроме своих амбиций. Иначе для меня они уж слишком похожи на роботов без признаков чего либо человеческого. Люди с переписанной биографией.

Как то все это ужасно не современно, что политики – вот такие как будто бесполые идеальные семьянины. Ты будто в рекламе сухих завтраков, а не в реальности.

Тот же случай с Тайгером Вудсом сильно меня шокировал – неужели он перестал быть лучшим спортсменом, если изменял жене? Почему с ним разорвали все контракты? Какая связь у рекламы часов и стриптизершами?

«Большие люди» вынуждены лицемерить. При том, что власть возбуждает (многих), при том, что они все равно остаются тем, кто есть, и при том, что объективно *лядство намного лучше лицемерия. Лицемерие оно как работает? Мы что-то делаем, но чувствуем вину, и раскаяние становится нашим естественным состоянием. А с человеком, который заранее виноват, можно делать все, что угодно.

Так что пусть уж лучше президенты и прочие чиновники «продают» свою сексуальность – это хотя бы честно. А честность – еще одно качество, сразу после сексуальности, в котором политиков очень трудно упрекнуть.