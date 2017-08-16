Лукашенко подарил космонавту Новицкому книгу, где он «два слова написал на скорую руку»

Александр Лукашенко 16 августа обменялся подарками с летчиком-космонавтом, уроженцем Беларуси Олегом Новицким.

Космонавт подарил главе государства фотографию международного экипажа, членом которого он являлся. А также часы: «Они сертифицированы для выхода в открытый космос. Жалко, что я не выходил, но на скафандре они все время находятся».

Слова Александра Лукашенко приводит его пресс-служба:

– Олег, я хочу тебе подарить единственную первую книжку (о Дворце Независимости). Это первый уникальный исторический образец. Пусть это у тебя будет. Это достойная книжка, как я считаю. Поэтому пусть она будет у тебя - первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку. Почитаешь. Это такая помпезная книжка. Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем, подарить эту первую книжку. Это будет символично и достойно.

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