Милиция в Минске задержала мужчину, который убил котенка о стену

Свидетелями шокирующего инцидента стали случайные прохожие.

Как сообщает Следственный комитет, находясь возле подъезда жилого дома по улице Руссиянова, мужчина взял в руки маленького котенка и «не менее пяти раз ударил его головой о стену дома». От полученных травм животное погибло на месте.

– Данные действия он осуществил в присутствии прохожих, – сообщает подробности случившегося пресс-служба СК. – Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы. Кроме того, один из свидетелей инцидента снял на камеру мобильного телефона внешность нарушителя.

Позже милиция задержала подозреваемого: им оказался 56-летний житель Минска, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить наказание в виде штрафа, общественных работ, ареста или исправительных работ сроком до 1 года – на усмотрение судьи. Сейчас с задержанным проводят психолого-психиатрическую экспертизу.

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