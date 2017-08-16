Дочка экс-губернатора Гродненщины подала в суд на журналистов и сбежала за границу

В октябре прошлого года писали о том, как фирма «Евро-Пласт» поверила дочке бывшего губернатора Гродненской области Владимира Савченко. В итоге фирма потеряла $ 200 тыс., которые пытаются вернуть до сих пор.

После выхода статьи Надежда Шабанова заявила о том, что журналисты Onliner.by опорочили ее честь и достоинство.

Причинили непрекращающиеся страдания почти на $ 10 тыс.

В своем иске она отрицала, что фирма «Агро-Инвест» (компания, которая обещала поставить сырье гродненскому «Евро-Пласту») была ей подконтрольна, и то, что говорила о каких-либо связях в Казани.

— В результате действиями ответчиков по распространению сведений мне причинены нравственные страдания, — писала в иске Надежда Шабанова. — Они выражаются в непрекращающихся душевных переживаниях, связанных с ложным обвинением и осуждением меня в глазах общественности, с формирующимся негативным отношением окружающих ко мне, моим детям и близким.

Свои непрекращающиеся страдания дочка экс-губернатора Гродно оценила в сумму около $ 10 тыс.

Напомним, под гарантии поставки Надежда Шабанова отдала в залог «Евро-Пласту» свою квартиру в Минске. Но когда мы позвонили ей за комментарием, женщина объяснила, что предложила залог квартиры «из-за человеческих отношений».

— Я думаю, что вы сталкивались с ситуацией, когда кто-то из знакомых берет кредит и просит вас побыть поручителем. Вот почему он идет поручителем? Потому что это просто чисто человеческие отношения, — говорила тогда дочка бывшего губернатора.

Ни Надежда Шабанова, ни ее отец на заседания суда так и не пришли

Между тем уже после выхода публикации компания «Евро-Пласт» получила уведомление, что в отношении Надежды Шабановой возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Более того, с конца 2015 года дочка экс-губернатора Гродно находится под подпиской о невыезде.

Первое судебное заседание по делу Шабановой к Onliner.by прошло 21 ноября прошлого года. Минчанка на него не пришла, мотивировав это тем, что «плохо себя чувствует». Не было ее и в последующие четыре заседания. Ее отец, которого вызывали как свидетеля, суды тоже проигнорировал.

Экс-губернатор Гродненской области Владимир Савченко. Фото: grodnonews.by

При этом директор компании «Евро-Пласт» Александр Снарский давал свидетельские показания и подтвердил все факты из статьи. Более того, хороший знакомый Снарского, выступавший в качестве свидетеля, подтвердил, что Надежда предлагала и ему похожую схему работы, но он отказался.

Директор «Евро-Пласт» Александр Снарский

Общая сумма ущерба по делу о мошенничестве дочки экс-губернатора — около $ 500 тыс.

Последнее заседание по делу Шабановой против Onliner.by прошло 27 июля. Именно тогда стало известно, что уголовные дела в отношении дочки экс-губернатора объединили в одно, число пострадавших выросло до пяти (три физлица и две компании), а ущерб составил более 3,1 млрд неденоминированных рублей, $ 300 тыс. и 19 тыс. евро.

1 июня нынешнего года Надежде Шабановой предъявили обвинения. Но оказалось, что в Беларуси ее уже нет.

— В связи с тем, что обвиняемая Шабанова скрылась от органа предварительного расследования, 1.06.2017 года объявлен ее розыск, — сообщили суду следователи. Более того, они также сообщили, что с 12.06 в отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Это значит, что, как только Надежду Шабанову отыщут, она сразу же попадет в СИЗО.

— У нас есть информация, что она в Украине. Знаем, что ее дети здесь, муж тоже, а она скрывается, — говорит юрист компании «Евро-Пласт» Евгений. — Каким образом она выехала туда несмотря на подписку, мы не знаем.

В итоге суд определил оставить иск Надежды Шабановой к Onliner.by без рассмотрения. Определение вступило в законную силу, обжалованию и опротестованию не подлежит.