Гражданин Германии устроил драку в гомельской ГАИ

Инцидент произошел в середине июля. Гражданин Германии обратился в дежурную часть с вопросом по регистрации автомобиля в Беларуси, на что сотрудники правоохранительных органов предложили ему обратиться в регистрационный отдел.

Придя в отдел, мужчина начал вести беседу, употребляя нецензурные выражения, а на замечание инспектора не отреагировал, сообщает Sputnik.

– После того, как слова закончились, житель Германии пустил в ход кулаки, — рассказала представитель ГАИ Наталья Хололеенко.

Она добавила, что сотрудники успокоили автовладельца, надев ему наручники и вызвав оперативников.

Что вывело гражданина Германии из себя, в ГАИ не уточнили.

В отношении 52-летнего мудчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса, сообщает БелаПАН.