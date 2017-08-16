«Нет ни одного чиновника в стране, который бы так долго занимал свой пост»

Недовольные граждане «поздравили» с юбилеем председателя Верховного суда. И потребовали его отставки.

Пикет против произвола, который происходит в белорусских судах, прошел 16 августа на площади Свободы в Минске.

На улицу вышли несколько женщин, недовольных работой правоохранительной системы Беларуси. В руках протестующие держали плакат с надписью «Старшыню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукало – у адстаўку».

По словам участницы акции, правозащитницы Тамары Сергей, главу Верховного суда Валентина Сукало уже давно пора уволить, так как он закрывает глаза на то, что происходит в белорусских судах.

– Мы приходили к нему с конкретными делами и указывали на грубейшие нарушения закона, но ничего не меняется. Мы считаем, что он покрывает судебные ошибки и те преступления, которые в том числе совершаются судьями, – сказала она.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что акция прошла в день, когда руководитель суда отмечает свое 75-летие.

– Он, конечно, человек талантливый, но у нас нет желания поздравить его с юбилеем. Почему? Так как созданная им система не работает на благо страны, не благо страны, а на благо отдельных лиц. И сегодня ему можно идти в отставку – и дать дорогу тем, кто уважает Конституцию и международные законы. У нас нет больше ни одного чиновника в стране, который бы так долго занимал такой высокий пост.

Тамара Сергей также напомнила, что с момента, когда Валентин Сукало возглавил Верховный суд, прошло уже более 20 лет.

Почему белорусские судьи боятся оправдать человека?