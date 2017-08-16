«Горжусь, что Лукашенко наградил меня пистолетом»

Бывший теннисист и главный тренер мужской сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал СТВ о пистолете, который ему подарил Александр Лукашенко в 2004 году после победы над командой России в Кубке Дэвиса.

Волчков гордится тем, что является владельцем такого подарка, как знака признания со стороны государства и главы государства. Он уверяет, что никогда не афиширует факт наличия у него оружия и хранит его согласно закону.

Волчков также рассказал, что регулярно отстреливает пистолет: «Учитывают его, следят за ним, так что все хорошо».