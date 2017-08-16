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16.08.2017
TUT.BY
Главный свидетель по делу топ-менеджеров «Беларусбанка» написал заявление в КГБ и уехал в Юрмалу

В среду в суде Центрального района Минска продолжилось рассмотрение дела топ-менеджеров «Беларусбанка», обвиняемых в получении взяток. Планировалось, что на заседании будет присутствовать главный свидетель по делу Александр Бучнев. Но, как оказалось, он находится на санаторном лечении в Латвии.

В суде были заслушаны его письменные показания.

Геннадий Господарик и Николай Цырто. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Уже несколько судебных заседаний анонсировались показания главного свидетеля по делу топ-менеджеров Беларусбанка Александра Бучнева. Именно Бучнев-старший, как утверждает следствие, фигурирует в большинстве эпизодов как «взяткодатель». Но в суд он так и не явился.

Правоохранительными органами был направлен официальный запрос для установления его местоположения: по месту жительства в агрогородке Лесное его нет, дом закрыт. Соседи рассказали, что последний раз видели его три недели назад. На телефонные звонки на мобильные телефоны Бучнев и его супруга не отвечают.

Сотрудники КГБ провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, что Александр Бучнев находится на лечении в Латвии, в Юрмале. Он планирует вернуться в Беларусь в конце сентября-октября.

Было заявлено, что в суде заслушают его письменные показания.

Адвокаты обвиняемых выступили против оглашения показаний Бучнева на процессе, упирая на то, что он главный свидетель. Они требуют его участия в судебном заседании, тем более что тот был уведомлен о судебном процессе и необходимости участия в нем. Один из защитников отметила, что даже нет точных данных о его выезде в Латвию.

Заявление в КГБ написал главный свидетель

На процессе огласили заявление Бучнева-старшего в КГБ, которое он написал 9 июня 2015 года.

«Хочу добровольно заявить, что господин Цырто требовал у меня незаконное вознаграждение за победу в тендерах на поставку банковского оборудования», — зачитали в суде.

В своем заявлении Александр Бучнев указал, что передал 300 тысяч долларов в 2013 году и не менее 350 тысяч долларов в 2014 году. Также в заявлении главного свидетеля фигурировали мелкие суммы, которые передавались Господарику в течение 2013−2014 годов: 14 тысяч, 3 тысячи, а потом 2 тысячи долларов.

На процессе были также озвучены материалы, полученные в ходе очной ставки Бучнева-старшего и Николая Цырто в сентябре 2016 года. Александр Бучнев утверждал, что никогда не просил передавать деньги Господарику — деньги заместителю правления передавал сам Бучнев.

Суммы были фиксированные, рассказывал Бучнев. Он также заявил, что эти деньги «были дивиденды и личные сбережения». По озвученным показаниям Бучнева-старшего, он работал «с 1975 года и кое-что скопил».

На очной ставке в марте 2017 года с Николаем Цырто Бучневу-старшему задали вопрос, как определялись суммы для передачи Господарику (70 и 90 тысяч долларов в 2013 и 2014 годах соответственно). На это Бучнев рассказал, что суммы определялись с Цырто «примерно». «Если мне было выгодно продать единицу оборудования за 7 тысяч долларов, то его, Цырто, сумма была 1000 долларов и Господарику — 400 долларов», — процитировали в суде показания Бучнева-старшего. То есть цена единицы оборудования устанавливалась на уровне 8,4 тысячи долларов.

Суд над топами Беларусбанка: «Так делать нельзя, но делали»

 
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