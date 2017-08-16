Отправь письмо поддержки Игорю Комлику

Бухгалтеру профсоюза РЭП, политзаключенному Игорю Комлику, которому угрожает до 7 лет тюрьмы, можно отправить письмо со словами поддержки.
Игорю Комлику было предъявлено обвинение 10 августа: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
11 правозащитных организаций Беларуси вскоре после заключения Игоря Комлика под стражу признали его политзаключенным, а так называемое «дело профсоюзов» - носящим политический характер.
В поддержку Игоря Комлика выступили и международные организации (Международная конфедерация профсоюзов, Обсерватория по защите правозащитников и многие другие), и общественность Беларуси. Создано открытое письмо, первым подписантом которого стала Светлана Алексиевич.
Поддержать Игоря Комлика может каждый из нас, отправив ему письмо по адресу:
СИЗО №1. Комлику Игорю Алексеевичу
220030, г. Минск, ул. Володарского, д.2, камера 22
Наши письма поддержки ему очень нужны в это тяжелое время.
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