Белорусы об изменениях в школах: «Когда собаке нечего делать, она кое-что лижет»

После встречи с Лукашенко вице-премьер Жарко собрался «обсудить возврат к пятибалльной системе». Байнет отреагировал.

– Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре, – объяснил свою логику чиновник. – Пять, значит – отличник. Нет субъективизма. А где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?

«Опять двойка» — картина художника Фёдора Решетникова

Интернет-пользователи такую инициативу властей восприняли неоднозначно – по мнению многих белорусов, в сфере образования есть много более важных проблем, чем те, которые обсуждают представители власти.

«Сами создали, сами и преодолели – похвально, господа… Лучше ответьте, почему в учителя люди перестали идти? Хотя и так всем понятно…», – пишут комментаторы площадки talks.by.

«Надо было не на 10 баллов переходить, а на 4, так как пятибалльная система, по сути, была четырехбалльной – неуд, удовлетворительно, хорошо и отлично. Единица никогда не использовалась вообще, только ради прикола иногда ставили. А так, не знаешь – садись, два!»

«Любой бред можно обосновать в любую сторону, лишь бы не делом заниматься».

«Опять будут делать вид, что упорно трудятся – как и с 12-летней системой. Шуму наведут, а толку никакого».

«Мне 10-балльная больше по душе, только ставить оценки надо не от фонаря, а за знания».

«Я 20 лет проработал в школе. Мне абсолютно все равно какая система оценок: пяти, десяти или стобалльная. Но зачем постоянно дергаться? Ввели 12-летку, оставалось два года до окончания этого эксперимента – вернули 11-летку. Пришлось за год гнать программу. Сейчас, когда дети привыкли, вернуть пятибалльную... Знаете, когда собаке нечего делать, она кое-что лижет. А наше министерство делает видимость работы, играя с цифрами. Просто противно!»

Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу