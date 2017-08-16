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Экономика
16.08.2017
Романчук: «До дна нам еще очень далеко»

Такое мнение высказал экономист в «Белгазете».  

Фото с сайта/peka2.tv

– Если почитать белорусов на Facebook, то может сложиться впечатление, что вот-вот наступит апокалипсис, экономика вот-вот рухнет, а людей достало до предела. Однако многочисленные опросы общественного мнения, данные о состоянии домашних хозяйств позволяют увидеть более сбалансированную картину жизни белорусов, – пишет Ярослав Романчук.

– Июльский сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь» представляет динамику многих показателей материального положения семей и уровень их удовлетворенности. До дна нам еще очень далеко. Жирка мы накопили, на черный день ресурсы отложили, стратегию выживания обкатали.

Большинство граждан удовлетворено общим уровнем госуслуг. Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 88% белорусов удовлетворены качеством электрической и газовой системы, 66% - услугами почты, 60% - начальным и средним образованием, 66% - обращением с документами, 65% - с профессиональным образованием.

В начале 2017г. на одного жителя Беларуси приходится 26,8 кв.м общей площади, на начало 2011г. было 24,6 кв.м. Так что и жилищный вопрос понемногу решается.

Согласно индексу законности и порядка от Gallup (индекс определяется на основании ответов на вопросы о доверии к полиции, ощущению безопасности в месте проживания, воровстве и физическом нападении), по 100-балльной шкале у Беларуси 77 баллов. Для сравнения: у членов Евросоюза Литвы показатель 78 баллов, Румынии - 76 баллов, Болгарии - 72. Да и Италия от нас недалеко (80). Мы неплохо смотримся на фоне стран BRICS (Бразилия - 65, Россия - 74, Индия - 79, Южная Африка - 58).

Значит, большинство белорусов считает, что действующая власть справляется с предоставлением базовых услуг в сфере безопасности и жизнеобеспечения. Едва ли у кого-то наберется веских аргументов, чтобы доказать, что Беларусь - failed state.

Не так все плачевно и критично с материальной базой, денежными расходами и ресурсами домашних хозяйств. Одно дело сравнивать Беларусь с развитыми странами, Польшей или Эстонией, другое дело - с Беларусью образца 1995-2000гг.

Согласно опросу Нацстата, в 2016г. только 4,5% домашних хозяйств оценили свое материальное положение как плохое, несколько ниже среднего - 26,9%, 65,5% - как среднее и 3,1% - как выше среднего.

…Белорусские домашние хозяйства тратили чуть больше, чем зарабатывали. Проедали загашники, а также расходовали ресурсы, заработанные в серой экономике. Так или иначе, до материального дна белорусским домашним хозяйствам еще далеко. Состояние депозитов населения тоже на это указывает.

«Закабаление Синеокой аграрными баронами из АПК выглядит просто пугающим»

 
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