В ходе беспорядков в Кении полицейские забили до смерти шестимесячную девочку

В городе Кисуму в ходе протестов после выборов в Кении полицейские забили до смерти, а также атаковали слезоточивым газом шестимесячную девочку, передает Reuters.

Мать погибшей девочки показывает ее фотографию. Фото: Reuters

Сообщается, что юная Саманта Пендо спала на руках у матери, когда в дом ворвались сотрудники полиции в поисках протестующих.

Правоохранители избили членов семьи Пендо и распылили слезоточивый газ, находясь в жилом помещении.

В результате инцидента шестимесячный ребенок скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов после выборов в Кении девять молодых людей были убиты и доставлены в морг Найроби.