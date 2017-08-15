В Беларуси хотят сократить количество поступающих в вузы

В Беларуси предлагается постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях.

Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает БЕЛТА.

— Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немного перевернутая, — отметил Василий Жарко.

По его словам, в стране выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование.

— Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный, — сказал вице-премьер. — Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения.

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Кстати, если посмотреть на количество бюджетных мест, то их в Беларуси примерно одинаковое количество в ПТУ, ссузах и вузах. Так, в этом году в учреждения образования профессионально-технического профиля планировали принять 29,7 тысячи абитуриентов, среднего специального — 24,2 тысячи. На очную и заочную форму обучения в вузы — 27,1 тысячи абитуриентов.

Количество студентов растет именно за счет тех, кто готов заплатить за свое образование. Анонсировалось, что всего в этом году смогут поступить в вузы 58 тысяч абитуриентов — и платников, и бюджетников.

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Василий Жарко также заявил о необходимости провести аттестацию и проверить на соответствие лицензируемым требованиям все вузы Беларуси.

— В стране 51 вуз. Из них 9 — частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны много.