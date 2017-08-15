Алесин: Учения «Запад-2017» не угрожают ни Беларуси, ни Украине

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» начинаются только 14 сентября, но уже 15 августа в Беларусь начинают прибывать российские десантники. По словам военного эксперта Александра Алесина, их задача ― подготовка к будущим учениям.

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Алесин: «Сами учения, их показательная часть, займут немного времени ― гораздо больше времени займёт подготовка. Нужно учитывать тот фактор, что прибудет много наблюдателей: из NATO, из соседних стран, будет много военных специалистов, экспертов. Поэтому, хотят не ударить в грязь лицом ― этим и объясняется ранний приезд контингента российских войск. Раньше их называли «квартирьеры» ― люди, которые занимались устройством мест проживания, систем жизнеобеспечения, военной инфраструктуры для прибытия войск. Их же нельзя бросить на пустое место: нужно подготовить военные городки, палаточные лагеря и так далее».

Алесин добавляет, что все опасения, что под прикрытием военных учений Москва создаёт в Беларуси оперативно-стратегическую группировку численностью от 60 до 100 тысяч военнослужащих, готовит захват нашей страны или нападение на Украину и страны Балтии, не имеют под собой почвы.

Алесин:«Фактически, каждый солдат, каждое подразделение доступны для спутниковой разведки. Эшелоны на железной дороге, погрузка боевой техники ― за всем этим внимательно следят с помощью спутниковой и радиоэлектронной разведки. И агентурной: американские и другие разведчики под дипломатическим прикрытием или каким-то другим, будут отслеживать перемещение войск и проведение учений. По подсчётам, чтобы перебросить в Беларусь сто тысяч человек, необходимо от 40 до 50 тысяч вагонов. Сейчас на каждого военнослужащего необходимо средств материально-технического и боевого обеспечения весом в 30 тонн. На одного военнослужащего ― половина вагона разного военного имущества, боевой техники. А представьте, что будет, если 40-50 тысяч военных вагонов пойдут одновременно в одном направлении ― они остановят всё движение. Да, и собрать столько вагонов быстро и незаметно не удастся. Кроме того, разместить сто тысяч на территории Беларуси, обеспечить их всем необходимым, подготовить к бою тоже незаметно невозможно. И у нас уже нет соответствующей инфраструктуры, чтобы разместить столько людей».

Нервозность вокруг учений создаётся искусственно, уверен военный эксперт. Никакой угрозы независимости Беларуси или другим странам в них нет. Но многие, как на Западе, так и на Востоке, специально «поднимает градус», чтобы на страхах людей заработать себе политических дивидендов. И в выигрыше все, кроме Беларуси, говорит Алесин. Потому что выглядим как страна, на земле которой Россия свободно ведёт свои военно-политические игры. Но отказаться от проведения этих скандальных учений Минск не может, так как этим сильно разозлит Кремль.