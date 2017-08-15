Министр образования призвал предприятия помочь родителям собрать детей в школу

Игорь Карпенко заявил, что предприятия и профсоюзы должны подключиться к подготовке детей к новому учебному году.

Об этом он заявил на встрече с Лукашенко 15 августа.

— Должны включиться субъекты хозяйствования, которые по коллективным договорам совместно с профсоюзными комитетами могут оказать помощь родителям детей школьного возраста в виде определенных материальных выплат и помощи, — цитирует министра БЕЛТА.

По словам Карпенко, из бюджета выделено 6,6 млн рублей (около 3,3 млн долларов) на подготовку к школе детей из многодетных семей.

Но если разделить эту сумму на количество таких семей (а их чуть более 93 тысяч), выходит, что каждая многодетная семья к новому учебному году получит всего 35 долларов, подсчитал БелаПАН.

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