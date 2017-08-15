В Крыму арестован гражданин Украины: ФСБ считает, что он готовил диверсию на полуострове

Спасатели перестали искать горняков, пропавших после аварии на руднике «Мир» в Якутии. Как дети российских чиновников идут по стопам родителей. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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