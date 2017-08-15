В Киеве поставили памятник участникам АТО — с мечом в карте России

В Киеве 15 августа был открыт памятник участникам антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Как сообщает УНИАН, памятник представляет собой меч в плите с изображением карты России. На постаменте изображен ангел, крылья которого раскрашены в цвета флага Украины, с мечом и украинским гербом на щите.

Изображение на постаменте — переработанная иллюстрация с архангелом Тираэлем, персонажем серии игр Diablo. Ее автор — художник из Лондона Тоби Левин; работа была представлена на конкурсе фестиваля Blizzcon в 2011 году, где заняла третье место.

Имя автора монумента украинские СМИ не упоминают.

— Были жестокие споры, как он [памятник] должен был выглядеть, и вот наконец пришли к консенсусу такому: меч, оружие, изображение врага и ангел-хранитель, — рассказал украинскому «5 каналу» один из организаторов установки Евгений Яранцев.

Памятник установлен в Святошинском районе на западной окраине Киева. На установку монумента, по данным журналистов, были собраны 120 тысяч гривен.