Жарко пообещал среднюю зарплату в образовании Br800 к концу года

Об этом по итогам прошедшей рабочей встречи рассказал журналистам вице-премьер Василий Жарко.

- Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной. И задачу президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году, - приводит БЕЛТА слова вице-премьера. - В этом году у нас планируется Br800 в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше.