Милиция разыскивает женщину, которой в банке по ошибке передали 2000 рублей

Случай произошел в Минске в кассе банка по улице Платонова.

Женщина осуществляла обмен 5.100 долларов. В результате валютного обмена кассовый работник необоснованно передала 2 тысячи белорусских рублей. Указанную сумму женщина присвоила и в банк не возвратила, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Приметы разыскиваемой:

На вид: 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета: белая майка, на которой спереди изображено «1962», серые бриджи, на ногах босоножки серебристого цвета.

Особые приметы: на левой руке была надета перчатка черного цвета, на запястье правой руки видны покраснения, вероятнее всего, от ожога.

Сотрудники милиции просят женщину и тех, кто ее узнал, обратиться в Партизанское РУВД Минска или позвонить по указанным телефонам: 398-90-20, 398-90-30, 102.