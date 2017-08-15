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Скандалы
15.08.2017
Программу «Пока все дома» закрывают после скандала с сиротами

Передача «Пока все дома» на «Первом канале» больше не будет выходить.

Тимур Кизяков (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, это связано со скандалом из-за финансирования съемок видеороликов о детях-сиротах.

Контракт расторгается с ООО «Дом» — компанией, которая производит передачу. По словам близкого к руководству «Первого канала» источника, это решение «было принято не сегодня, а около месяца назад».

— Главная причина — испорченная репутация программы, — сказал другой собеседник.

Такое решение было принято после проверки, которую организовал телеканал из-за сообщений в СМИ о том, что ведущие передачи Тимур и Елена Кизяковы брали деньги из нескольких источников за производство «видеопаспортов» детей-сирот. Они демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», которая рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители.

Выяснилось, что ООО «Дом» получала деньги на эту рубрику от телеканала (за производство программы на аутсорсе), от государства (за производство «видеопаспортов» детей) и от спонсоров.

В пресс-службе «Первого канала» пока не прокомментировали информацию о расторжении договора с ООО «Дом». Тимур Кизяков, а также совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявили, что им о расторжении договора неизвестно.

Сиротский скандал «Пока все дома»: о чем речь?

В декабре 2016 года «Ведомости» сообщили, что компании, которые принадлежат создателям программы «Пока все дома», получили около 110 млн рублей на создание видеороликов о детях-сиротах от Минобрнауки и одновременно от региональных властей. По данным документов закупок, изученных газетой, производство одного такого «видеопаспорта» стоит 100 тыс. рублей.

Тогда представитель «Первого канала» Лариса Крымова заявила изданию, что телеканалу не было известно о том, что компания-производитель программы снимает «видеопаспорта» на деньги, полученные от государства. Она также сообщила, что телеканал намерен разобраться с тем, нарушает ли это условия контракта.

ООО «Дом» зарегистрировано в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании — Нины Подколзиной.

«Пока все дома» выходит на «Первом канале» с 1992 года. Рубрика «У вас будет ребенок» появилась в 2006 году.

 
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