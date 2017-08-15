В Минске рабочий погиб на предприятии

14 августа на одном из предприятий Октябрьского района в Минске погиб 57-летний рабочий, который управлял погрузчиком.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Трагедия произошла во время проведения погрузочно-разгрузочных работ. Водитель погрузчика был смертельно ранен.

Подробности причин ранения пока выясняются: рассматриваются различные версии, в том числе, несчастный случай. По факту дела проводится проверка, сообщает minsknews.by.