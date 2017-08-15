«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»

Журналист Анджей Почобут – об инициативе главы МВД отправить в колхозы бывших заключенных.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о том, что МВД занимается разработкой проекта по трудоустройству бывших осужденных на сельхозпредприятия с целью их социальной реабилитации.

Об этом глава МВД сообщил, посещая 15 августа КСУП «Хутор-Агро». Это предприятие выбрано в качестве экспериментальной базы – для трудоустройства освобождающихся из мест лишения свободы, передает БЕЛТА.

«В СССР колхозников приписывали к земле, чтобы не убежали. Теперь, видимо, решили вернуться к этой замечательной практике»

«Шуневич известен своим душевным подходом к действительности и новаторством в духе советского НКВД. Поэтому его предложение совсем не удивило. А тут и проблема, что говорится, налицо, - написал в Фейсбуке журналист Анджей Почобут. - Местное население многие десятилетия убегало от колхозов, переселяясь в город. Так было в СССР, так есть в Беларуси. Кадровый голод колхозов, старая тема.

Вот министр и суетится.

В СССР колхозников приписывали к земле, то есть к колхозу, чтобы не убежали. Теперь, видимо, решили вернуться к этой замечательной практике, ограничившись пока одной категорией граждан – лицами, отбывшими наказание.

Если получится, тогда можно будет расширить этот список. Благо, у нас есть в наличии алкоголики, алиментщики, лица, имеющие задолженность перед государством и т.д.

И что «Шуневич прыдзе - парадак навядзе»? :) Да, блин, на дворе ж 2017! Не он первый пытается решить проблему сельского хозяйства с помощью принуждения. Ни у кого пока это не получилось. Поэтому и Шуневич с его принудительными зэко-колхозами так же пролетит как фанера.

Но у нас же при власти временщики. Им бы день простоять да ночь продержаться... А пока менты да зэки при деле будут :)».