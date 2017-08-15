Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу

«Салідарнасць» собрала несколько характерных высказываний.

В Беларуси собираются обсудить возврат к 5-балльной системе. Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам рабочей встречи с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что глава государства никогда не скрывал своих антипатий к данной системе оценки знаний. «Салідарнасць» собрала несколько характерных высказываний о 10-балльной системе и «завершении школьной реформы».

2003

«В последнее время принят ряд важных государственных решений по развитию образования. Вносятся коррективы в осуществляемую реформу общеобразовательной школы.

В первую очередь это касается сокращения учебной нагрузки, подготовки новых учебников, широкого овладения компьютерной грамотностью. Особенно важно перестроить воспитательный процесс. Это квинтэссенция, это главное в реформе образования, а не десятибалльная система, хотя она тоже, наверно, важна». (Из выступления во время послания народу и парламенту, 16 апреля 2003-го).

2006

«Мы окончательно перестроили образование в школе, мы больше туда не полезем ни с какими баллами — «десятками», «двадцатками» или «пятерками». Все. Реформа будет заключаться в том, чтобы там человек мог в школе освоить программу средней школы, чтобы она не была слишком тяжелой и заумной. (…)

Я эту десятибалльную систему на дух не переносил, но я не мог ее просто загубить. Вернее, мог, но это же неправильно будет. Начали так-сяк, еще при Стражеве, ну, думаю, чтобы хоть кто-то меня поддержал. «Укатали» до такой степени, что сегодня проводим социологические опросы — и население, и родители, и преподаватели, ученики: пусть будет десятибалльная система». (Из доклада Александра Лукашенко на третьем Всебелорусском народном собрании, 2 марта 2006-го).