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15.08.2017
Ксения Собчак: «Если вы не видели ЭТО – вы ничего не знаете про современность»

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного сегодня обсуждает весь Рунет. Видеоверсия противостояния уже собрала больше 11 миллионов просмотров, разошлась на цитаты по соцсетям и стала главной темой ведущих СМИ.

Не обошла его стороной и российская телеведущая Ксения Собчак.

«Открываю утреннюю прессу: «Ведомости» восьмой новостью публикуют сообщение что баттл Оксимирона против Гнойного набрал 10,5 млн просмотров за ночь. Ну и вишенкой на торте Мединский заявил: «Нам есть чему поучиться у Оксимирона и Гнойного».

П***ц рэп-баттлам, как говорится. Ведь всё, на что обращает внимание государство, особенно в лице Мединского, неизбежно превращается в п***ц. Так что баттлы с «прикольными» панчами про Самца-Путина нас еще подкараулят за углом. Но слава богу не здесь и не сейчас.

18+

Теперь о Великом Баттле. Это было невероятно. Белая кость против Черной кости, Аристократ против Народовольца, Троцкий против Ленина, Набоков против Горького, Пелевин против Прилепина, Джон Сноу против лидера Одичалых, Бродский против Маяковского...

Это и есть настоящая поэзия, это и есть «пульс жизни» и бит постмодерна. Если вы не видели ЭТО, вы ничего не знаете про современность», - пишет известная журналистка у себя в Intagram.

 
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