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Общество
15.08.2017
В Dana Mall появился еще один моно-брендовый бутик, открывающий новые возможности

В Минске на территории торгового центра состоялось открытие очередного фирменного магазина Samsung.

Моно-брендовый бутик, в котором представлены все последние новинки компании, позволяет посетителям первыми познакомиться с инновационными продуктами и революционными технологиями Samsung.

Располагаясь на первом этаже популярного у минчан торгового центра Dana Mall и занимая территорию в 60 кв.м. фирменный магазин Samsung удачно совмещает в себе демонстрационную зону, где представлены флагманские продукты компании, среди которых смартфоны Samsung Galaxy S8|S8+, телевизоры Samsung QLED, а также выделенное пространство для консультаций со специалистами компании, которые всегда готовы не только оперативно решить возникший у пользователей вопрос, но провести мастер-классы, раскрывающие все возможности используемых покупателями устройств Samsung.

Руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси Алексей Голуб, тепло поприветствовав гостей мероприятия, пригласил всех присутствующих познакомиться с флагманскими устройствами Samsung в комфортных условиях нового фирменного магазина.

Отвечая на вопросы журналистов, какие новинки Samsung появятся в Минске в ближайшее время, Алексей Голуб отметил следующее:

– 23 августа состоится глобальная презентация нового флагманского смартфона Samsung. К ней традиционно приковано внимание не только журналистов, но и преданных поклонников серии, отличительной особенностью которой является наличие стилуса. Благодаря открытию фирменного магазина Samsung наши покупатели получат возможность первыми познакомиться с обновленным устройством, а также осуществить предварительные заказы на его приобретение. 

Фирменный магазин Samsung Dana Mall отличает максимально доступное расположение, близость к станциям метро, удобный график работы с 10:00 до 22:00, комфортные условия продажи и высокий сервис обслуживания клиентов.

Каждый посетитель фирменного магазина Samsung получает возможность не только воспользоваться услугами по настройке устройств, но и стать участником торжественных событий, акций, стартов продаж флагманов Samsung, а также бонусной программы и специальных предложений.

По словам руководителя розничного направления компании Нереида Екатерины Вашковой, «благодаря открытию фирменного магазина Samsung в ТЦ Dana Mall поклонники техники Samsung получат возможность не только приобрести мобильные устройства, но также выбрать к ним аксессуары, представленные в фирменном магазине в максимальном количестве и разнообразии».  

 
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