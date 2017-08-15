Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»

Учительница из Смолевич Анна Северинец рассказала «Салідарнасці» о новых учебниках и об одежде учеников. Плюс – реакция Байнета.

15 августа на встрече главы государства с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко вновь прозвучал вопрос обновления учебных программ и учебники.

Александр Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками (в мае этого года речь шла о 1 сентября — С.), чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

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Также глава государства обратил внимание на подготовку к новому учебному году. По его мнению, дети из небогатых семей не должны выделяться на общем фоне:

— Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые.

«Мы даже не знаем еще, когда у нас занятия в этом году будут»

«Салідарнасць» поинтересовалась у учительницы русского языка и литературы Смолевичской гимназии Анны Северинец, появятся ли в школах обновленные учебники уже в этом учебном году.

— Если често, то не знаю. И я так думаю, что никто не знает. Мы даже не знаем еще, когда у нас занятия в этом году будут начинаться. Вот уже две недели до начала учебы осталось, а нет этой информации. Об этом мы узнаем 25 августа, — рассказала в экспресс-комментарии учительница.

(Не исключено, что информация о времени начала занятий в школах появится после Республиканского педагогического совета, который состоится 24 августа, — С.).

О программах и учебниках

Говоря об учебных программах, Анна Северинец рассказала, что на портале adu.byуже появились скорректированные материалы:

— Получается, что в этом году должны работать по новым программам. Пока мы не получили календарно-тематическое планирование. Оно издается в виде небольших книжечек. В них расписано буквально по дням, как мы должны проходить материал.

По словам учительницы, учебники школьники уже получили:

— Мои дети принесли их еще в июне. То есть, разговора о каких-то новых учебниках, которые мы можем получить к 1 сентября, не шло.

Возможно, вопрос учебников прояснится после проведения педсовета, предпологает Анна Северинец.

Об «одинаковых детях»

Насколько остро в современной белорусской школе стоит проблема социального расслоения? Собеседница «Салідарнасці» поделилась собственными набюдениями:

— Лично я никогда не замечаю, как одет человек. И не очень понимаю — кто у меня богато одевается, а кто бедно. В моей семье трое детей, я сама учительница, поэтому дети одеваются, конечно же, не богато. Но я не слышала, чтобы у них были с этим проблемы, чтобы их кто-то гнобил. Сказать по правде, я никогда не видела конфликтов среди детей на этой почве. Чтобы кто-то выглядел лучше остальных или у кого-то был телефон последней модели… Тем более мобильники у детей одинаково пошарпанные и битые.

Может, дело в том, что мы живем в провинции и у нас нет богатеев, чьи бы дети выделялись на общем фоне? Мне кажется, что это какой-то стереотип из 1990-х. Дети сейчас одеваются спокойно, никто особо и не выделяется.

«Назад в СССР»

Наказ главы государства об «одинаковых детях» обсуждают на открытой дискуссионной площадке talks.by. Приведем несколько высказываний:

«Да по одной школьной форме легко выделиться. Он видел, сколько она зачастую стоит?»

«Во многих странах есть школьная форма, и нормально».

«Да у нас из богатых проще сделать бедных, чем из бедных богатых».

«Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Жить – одинаково. Умирать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил. Не те времена».