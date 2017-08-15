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В мире
15.08.2017
«Плохо били в бубен»

Чиновница в Таджикистане лишилась работы после визита президента.

Эмомали Рахмона должен был встречать ансамбль «Очаджонхо» («Мамочки»). Все его участницы играют на дойрах — старинных персидских бубнах. Аналогичные инструменты, помимо Таджикистана, существуют также в Азербайджане, Армении, Ираке, Иране, Таджикистан, Сирии, Турции, Узбекистане и странах Ближнего Востока, отмечает «Настоящее Время».

По плану, когда глава государства должен был появиться у входа на стадион Хуросонского района, где проходило театрализованное представление, участницы ансамбля должны были встретить его звонкими ритмами дойры. Но у женщин-музыкантов что-то не заладилось, и они начали сбиваться с ритма.

Президент нахмурил брови, – отмечают сопровождавшие Рахмона: ему такая встреча была явно не по душе.

Ответственность за плохую подготовку музыкальной программы ансамбля «Очаджонхо» была возложена на главу отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района Зиёду Саломову. Женщина подтвердила, что ее из-за ошибки дойристок после визита Рахмона уволили с занимаемой должности. Хотя, по ее словам, наказание за ошибку музыкантов должен был понести руководитель ансамбля.

 
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