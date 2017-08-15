В Беларуси собираются обсудить возврат к 5-балльной системе. Не прошло и 15 лет

Вице-премьер Жарко: «Где грань между 6, 7 и 8?»

— Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл — это тоже оценка знаний. Раньше понимали — единица, двойка — это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе, — заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам рабочей встречи с Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

И привел пример:

— Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит — отличник. Нет субъективизма. Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом (по старой системе) — 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?

Вице-премьер отметил, что для перевода на бюджетную форму обучения кроме участия в общественной жизни и других критериев нужны оценки как минимум в 7 баллов.

— Один преподаватель поставил 6, другой поставил 7. Но и там четыре, и там четыре (по пятибалльной системе), — добавил он.

Лукашенко, выслушав предложение, подчеркнул, что этот вопрос, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо очень хорошо обсудить.

Тем временем на форумах сходятся во мнении: «Теперь чуть ли не каждый год что-то меняют. Все устали уже от этого, не говоря про то, что учебники не успевают напечатать, как опять что-то меняют».

Напомним, 10-балльная система оценки знаний была введена в Беларуси в 2002 году для оценки знаний в школах, средних специальных, средних технических и высших учебных заведениях.