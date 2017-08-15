Как «альфа-самцы» начали раздеваться вслед за Путиным

Самое топовое из Intsgram.

32-летний основатель «ВКонтакте» и Telegram устроил флешмоб. Павел Дуров предложил россиянам делиться в соцсети своими фотографиями с обнаженным торсом и отмечать снимки тегом #ПутинБезрубашкиВызов.

«Моему инстаграму пришлось серьезно продвинуться, чтобы не отставать в усилившейся конкуренции со снимками Путина без рубашки. Если ты россиянин, должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила от Путина: никакого фотошопа и перекачивания. В противном случае – ты не альфа», – написал предприниматель, сейчас живущий за пределами России, опубликовав свою фотографию с голым торсом.

Сотни подписчики сети поддержали идею, и уже несколько дней постят свои полуобнаженные снимки – шуточные, а также на полном серьезе. Предлагаем избранное.