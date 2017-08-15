Дмитриев: «Менять Беларусь нужно дома, а не на чужой войне»

Один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев обратился к депутатам и в Генпрокуратуру.

Политик просит их разработать и принять закон об амнистии для тех, кто уехал за эти годы воевать в Украину, а также дать трехмесячный срок каждому гражданину Беларуси, чтобы оказаться дома.

Напомним, несколькими днями ранее Дмитриев возмутился поступком Сергея Пальчевского, который уехал воевать в Украину, а также упрекнул лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича, что тот не отговорил своего активиста ехать на Донбасс.

Теперь лидер «Говори правду» выступил с инициативой, которую подкрепил официальными обращениями к властям.

«У белорусов, которые едут воевать в Украину, есть только два варианта вернуться домой. Худший и очень плохой. Худший, в гробу, как, например, Алесь Черкашин, про которого в Фейсбуке поделилась Наста Дашкевич, пытаясь насобирать денег на памятник. Очень плохой — тюрьма. Статья Уголовного кодекса 133 не предполагает условного срока, только заключение на срок от трех до семи лет, — поясняет Андрей Дмитриев у себя в Facebook. — Спустя два года после начала войны в Украине уже почти никто не готов публично оправдывать гибель белорусов на этой войне. Даже те, кто раньше говорил, что это и наша война тоже, сегодня отказываются от своих слов и признают, если уж надо уехать из страны, лучше на учебу или заработки.

Белорусы не должны воевать за границей. Эту ценность Независимости я прочувствовал на своем примере. Моя срочная служба прошла в то же самое время, когда в России шла вторая чеченская война. И ни у кого даже мысли не возникло, что в один прекрасный день нас могут привезти на аэродром и передислоцировать в зону боевых действий. А вот у тех, кому сегодня 50, выбора не было, поэтому Афган стал могилой для 613 молодых парней.

Чужих войн нам хватило, поэтому большинство белорусов сегодня имеет однозначную позицию по этому вопросов, в чем мы в команде «Говори правду» еще раз убедились, когда собирали подписи за «Народный референдум» (собрали более 120 000), однозначно поддерживали вопрос, что наши военные не должны воевать за рубежом. Белорусы должны быть дома.

Любые разговоры, что где-то там идет война за Беларусь, это лишь пропаганда. «Воевать» за Беларусь нужно дома, строя семью, работая, меняя мир вокруг себя и добиваясь перемен в стране.

Но как вернуться домой тем, кто уже попал в ловушку, где с одной стороны война, а с другой – тюрьма?

Мы должны открыть двери для наших ребят, неважно на какой они сейчас стороне. Дать своим шанс вернуться домой, к мирной жизни.

Поэтому я сегодня, обратился в комиссию по законодательству Палаты представителей, к ее главе Наталье Васильевне Гуйвик и к Генеральному прокурору РБ с предложением разработать и принять закон об амнистии для тех, кто уехал за эти годы воевать в Украину. Дать трехмесячный срок каждому гражданину Беларуси оказаться дома.

Надеюсь, что оба демократических депутата в нашем парламенте Анна Канопацкая и Елена Анисим поддержат эту инициативу.

Кроме того, что вытащить своих, важно постараться сделать так, чтобы туда больше никто не поехал. И тут велика роль тех, кто сегодня влияет на молодежь. Таких как, например Змицер Дашкевич. Важно однозначно публично высказаться и поддержать простую точку зрения — менять Беларусь нужно дома, а не на чужой войне».