Синоптики предупреждают о жаре и грозовых ливнях

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

16 августа ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах по юго-восточной половине Беларуси кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

17-18 августа погоду в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят розы. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+32°С.