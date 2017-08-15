Лукашенко сфокусировался на новой кампании

Глава государства встретился с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко.

Александр Лукашенко, который совсем недавно был сосредоточен на уборочной кампании, поинтересовался ходом вступительной кампании, которая должна завершиться 20 августа, сообщает его пресс-служба.

— Мне хотелось бы знать основное. Как окончательно будем корректировать правила приема? Такая задача была поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании. Как мы доработаем, изменим или вернемся где-то, может, к старому? Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы. На чем остановимся? Это главный вопрос — ход кампании и корректировка правил приема.

И попросил проинформировать его о готовности к учебному году образовательных учреждений различного уровня:

— В этом плане также вопрос первостепенной важности — обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать.

Лукашенко поручил переписать учебники к 1 сентября

Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками, чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ:

— По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний.

Он обратил внимание на подготовку к новому учебному году, проведение школьных базаров с особым акцентом - на малообеспеченные семьи, детей-сирот:

— Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек.