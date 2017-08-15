«Валериан и город тысячи планет»

В прокат выходит дизайнерский шедевр Люка Бессона в жанре космической оперы, реализация детской мечты французского режиссера, в которой ему помогли Дейн ДеХаан, Кара Делевинь и Рутгер Хауэр.

К двадцать восьмому веку от Рождества Христова человечество наконец наглядно убедилось в многообразии видов вселенной и даже научилось жить с ними в относительных мире и согласии. Местом этого увлекательного сожительства стала Альфа — город тысячи планет, космическая станция, превращенная в самостоятельное уникальное небесное тело.

В межрасовом обществе будущего тоже надобна своя полиция, и ее лучшими агентами являются Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) — не состоявшиеся до поры влюбленные, готовые прийти на помощь, только шепни. Одним из самых выразительных дел в их карьере становится транспортировка умильного хамелеона, которого увели прямо из-под носа межгалактического мафиози.

Существо умеет испражняться жемчугом и вызывает живейший интерес андрогинных существ с планеты Мюл, судьбу которой героям неминуемо предстоит узнать, изменив свои представления о жизни на Альфе.

Известно, что о постановке «Валериана» Бессон мечтал с детства, когда каждую среду бегал за номерами одноименного комикса. Препятствием долгие годы был недостаток технических средств, который был преодолен «Аватаром» Джеймса Кэмерона.

Увидев первую (и пока последнюю) серию саги о Нибиру, Бессон понял, что нет ничего невозможного, и принялся за работу.

Попутно он успел выпустить еще несколько фильмов (включая продюсерские проекты компании Europa Corp.), но разработкой мира Альфы все это время занимались семь арт-директоров, и результат их работы поражает уже в прологе. Даже если вынести за скобки искрометное камео Рутгера Хауэра, разнообразие и изобретательность, с которой придуманы здешние инопланетяне, поражают.

В этом мире при помощи специальных ящиков можно сунуть руку в соседнее измерение, а там — звери с добрыми и не очень глазами, экстравагантные пиры, супероружие и Клайв Оуэн в строгой фуражке.

Другое дело, что фильмография Люка после провалившейся и очень дорогой для него «Жанны д'Арк» — это довольно странная штука. Возвращение самого многообещающего со времен Годара французского автора уже долгие годы выглядит чем-то странным, иногда обаятельным, но временами — исключительно раздражающим.

Вот и «Валериан» не имеет ничего общего с нежностью «Пятого элемента», который, в свою очередь, был вдохновлен исходным комиксом.

Раньше казалось, что Бессон, разозленный непониманием зрителей, издевается, не давая себе выпустить на экран шедевр. Теперь кажется, что нынешнюю фазу карьеры режиссер воспринимает как решение сугубо личных задач. В данном случае — создание самого дорогого европейского блокбастера в истории.

И действительно, в задуманном автором виде (в 3D и хорошей лазерной проекции) «Валериан» запросто сбивает с ног, будит внутреннего ребенка и заставляет визжать от восторга.

Этот мир хочется разглядывать, в нем захочется пожить примерно всякому, кому меньше пятнадцати. Тем лучше, что зритель, обладающий всеми этими добродетелями, не имеет, скорее всего, ни малейшего представления о том, кто такой, собственно, Бессон и чем он заслужил право быть там, где находится.

Забудьте о «Подземке», «Леоне» и даже недавней «Люси» — вас ждет незабываемое зрелище. В противном случае придется столкнуться с тем, что любимый автор будто самоустранился из создания фильма, сосредоточившись на дизайне. Есть, впрочем, шанс и избежать скользкой химеры разочарования: на самом деле больше всего Бессон в «Валериане» напоминает взрослого мужчину, который неожиданно для себя заигрался в разноцветный конструктор любимого чада.

Наблюдать за подобным всегда немного неловко, но зрелище это все равно трогательное. Главное, чтобы нашелся человек, который объяснит папе, что ему уже давно пора на работу.